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Общество

Многолетний мэр Кушвы покинул пост после смерча в Свердловской области

Врио главы Кушвинского округа после отставки Слепухина стал Кожевников
РИА Новости

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Вячеслава Кожевникова временно исполняющим обязанности главы Кушвинского муниципального округа Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона, пишет ТАСС.

В департаменте отметили, что Кожевников принимал активное участие в ликвидации последствий урагана в Кушве и оказании помощи пострадавшим жителям.

Кожевников окончил Нижнетагильскую государственную социально-педагогическую академию по специальности «История» и Институт новых технологий и управления. Ранее он занимал пост заместителя главы Кушвинского муниципального округа.

Действующий глава муниципалитета Михаил Слепухин покинул пост по собственному желанию. Он руководил Кушвой с 2013 года.

В конце июня на Свердловскую область обрушился смерч. В результате были повреждены дома и автомобили. Помимо Кушвы, пострадали еще несколько населенных пунктов: часть Верхней Туры и Новой Ляли. Ураган оставил без света свыше четырех тысяч домов на территории региона.

Ранее на Урале унесенный смерчем пес вернулся домой спустя неделю.

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