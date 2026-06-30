На Урале унесенный смерчем пес вернулся домой спустя неделю

На Урале собака, унесенная смерчем, вернулась домой спустя неделю и ждала хозяина в разрушенном доме. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Обрушившийся на Кушву ураган подхватил будку с собакой и унес в лес. Пес выжил и, несмотря на травмы, он смог вернуться домой. Животное ждало хозяина в разрушенной постройке, когда его заметили волонтеры. Владельца пса нашли спустя полчаса, собаку передали хозяевам.

Смерч обрушился на Свердловскую область 22 июня. В результате были повреждены многие дома и автомобили. Помимо Кушвы, пострадали еще несколько населенных пунктов: часть Верхней Туры и Новой Ляли. Ураган оставил без света свыше четырех тысяч домов на территории региона. Ветер повредил 40 крыш, повалил 25 деревьев и девять опор линии электропередачи.

До этого в США пропала собака и нашлась спустя две недели в 1600 км от дома.

Ранее собака, пропавшая в 2014 году, вернулась в семью 12 лет спустя.