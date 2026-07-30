Тренер по вольной борьбе Павлов утонул в реке

Тренер по вольной борьбе Кирилл Павлов погиб в возрасте 55 лет

Мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта, тренер по вольной борьбе Кирилл Павлов утонул в реке. Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России на своем сайте.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Спиридоновича», — говорится в сообщении.

Подробности трагедии не уточняются.

Павлов родился 2 марта 1971 года. Он преподавал вольную и греко-римскую борьбу в школе имени Петра Юмшанова.

В марте заслуженный тренер России по плаванию Владимир Нуцубидзе погиб при пожаре в Подмосковье на 60-м году жизни. Возгорание началось в бане, которая находилась в деревне Мелихово. Бывший спортсмен попытался потушить пламя своими силами до приезда пожарных, однако не справился. По факту произошедшего организовали проверку.

Ранее главный тренер клуба «Динамо-Владивосток» врезался на гидроцикле в дамбу и погиб.