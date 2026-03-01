Заслуженный тренер России по плаванию погиб в пожаре

Заслуженный тренер России по плаванию Владимир Нуцубидзе погиб при пожаре в Подмосковье на 60-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно опубликованной информации, пожар начался около 23 часов по московскому времени 28 февраля в бане, которая находится в деревне Мелихово. Бывший спортсмен попытался потушить пламя своими силами до приезда пожарных, однако не справился. По факту произошедшего начата проверка.

Нуцубидзе — мастер спорта СССР, звание заслуженного тренера России он получил в 2019 году. Также ему присвоена медаль за укрепление боевого содружества. Он начал тренерскую карьеру в 1986 году, а в 2018 году вошел в тренерский состав национальной российской команды. Специалист являлся личным наставником рекордсмена России Владислава Гринева, который принимал участие в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (соревнования проводились в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции). Пловец трижды становился бронзовым призером чемпионата мира в 2019 года, а на год раньше выиграл серебро. Также Гринев — трехкратный чемпион Европы 2019 года в 25-метровых бассейнах.

