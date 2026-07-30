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Общество

Мужчину на электровелосипеде затянуло под поезд в Нижегородской области, он не выжил

В Нижегородской области велосипедиста затянуло под поезд, он не выжил
ovbelov/Shutterstock/FOTODOM

В Нижегородской области мужчина на электровелосипеде не выжил после того, как его затянуло под поезд. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Все случилось 29 июля на отрезке железной дороги между Балахной и Правдинском, когда мужчина ехал на электровелосипеде вдоль насыпи. Когда состав поравнялся с ним, воздушная волна сшибла его с ног и потащила прямо к вагонам. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку по факту случившегося. В данный момент выясняются все детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Дагестане электропоезд снес легковушку. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Ранее сообщалось, что двое подростков попали под электричку в Московской области.

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