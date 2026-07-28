Двое подростков попали под электричку в Московской области

В Московской области двое подростков попали под электричку, один из них не выжил

В Московской области электричка сбила двоих подростков. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России (МСУТ СК).

Инцидент произошел накануне, около 23:00 мск на перегоне станций Сергиев Посад – 76-й километр Ярославского направления Московской железной дороги. В результате происшествия 17-летний молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы, его 14-летнего друга госпитализировали.

В СК добавили, что, предположительно, юноши поздно вечером возвращались домой с прогулки и шли вдоль железнодорожных путей, когда их сбила электричка, следовавшая в попутном направлении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, также допросили свидетелей и устанавливают все обстоятельства случившегося.

26 июля в Дагестане между станциями Каягент и Берикей электропоезд сбил легковой автомобиль. В результате ДТП не выжил водитель автомобиля. Также сообщается, что схода подвижного состава не произошло. На движение других поездов происшествие не повлияло.

Ранее в Амурской области поезд сбил мужчину в наушниках.