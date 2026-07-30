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Общество

Топ-менеджера «Газпром энергохолдинг» задержали по делу о многомиллионной взятке

«Ъ»: в Москве задержан замгендиректора «Газпром энергохолдинг» по делу о взятке
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Москве задержали заместителя генерального директора по корпоративной защите компании «Газпром энергохолдинг» Игоря Моисеенко. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным журналистов, топ-менеджера задержали в рамках расследования о получении взятки в размере 50 млн рублей. Операцию провели сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ.

В ближайшее время следственные органы определятся с мерой пресечения, которую будут в суде просить для задержанного, отмечается в публикации.

«Газпром энергохолдинг» является крупнейшим в России владельцем электроэнергетических (генерация электрической и тепловой энергии) активов. В состав группы входит 77 электростанций установленной мощностью порядка 36 ГВт (электрическая) и 75,2 тысяч Гкал/ч (тепловая).

Весной прошлого года двух топ-менеджеров обвинили в выведении 150 млрд рублей из ООО «Газпром нефтехим Салават». По версии следствия, Кирилл Селезнев и Алексей Митюшов заключали выгодные контракты между корпорацией и своими же компаниями, а затем переводили деньги за границу или вкладывали их в российский бизнес. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о задержании замглавы управления Минпромторга РФ.

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