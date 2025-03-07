Однокурсники вывели 150 млрд из «дочек» «Газпрома»: Генпрокуратура раскрыла преступную схему

Двух топ-менеджеров обвиняют в выведении 150 млрд рублей из ООО «Газпром нефтехим Салават». Кирилл Селезнев и Алексей Митюшов заключали выгодные контракты между корпорацией и своими же компаниями, а затем переводили деньги за границу или вкладывали их в российский бизнес. При этом Митюшов — гражданин Литвы — незаконно взял под контроль стратегически важные российские компании.

Двух топ-менеджеров Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова обвиняют в выводе из ООО «Газпром нефтехим Салават» как минимум 150 млрд рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на иск Генеральной прокуратуры. Также ответчиками стали Юлия Симакова и ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», ООО «Ферроцинк», АО «Бизнеслогика», ООО «М Индустрия», АО «Бонолит — строительные решения».

Предварительное судебное заседание состоится в Фрунзенском районном суде Санкт-Петербурга 25 марта.

5 марта Генпрокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Они заявили, что бывший топ-менеджер энергетического блока группы «Газпром» Алексей Митюшов с помощью серых схем монополизировал несколько стратегических предприятий в Башкирии — AO «Салаватнефтемаш», АО «Салаватнефтехимремстрой», ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Техцентр», ООО «Ремонтно-механический завод», ОАО «Подземнефтегаз», ООО «Салаватский катализаторный завод», ООО «РемЭнергоМонтаж». Еще в 2011 году они вместе с Селезневым стали заключать взаимовыгодные контракты между этими предприятиями и ООО «Газпром нефтехим Салават».

«Таким образом, названные лица действовали поэтапно и скоординировано с целью обогащения за счет имущества ПАО «Газпром» и государства как его учредителя и основного акционера», — сказано в иске.

Топ-менеджеры перевели часть денег за границу, а на оставшуюся купили бизнес в России.

Третьими лицами по иску выступили ООО «Газпром нефтехим Салават» (Башкирия) и ООО «УК «Меркури кэпитал траст» (Москва). По данным «Интерфакса», взыскатель получил 36 исполнительных листов.

Активы государству

Истец просит суд обратить в доход государства 100% акций и долей компаний, указанных в иске, и иных юридических лиц, принадлежащих ответчику, уточнила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Она сказала РБК Петербург, что, по мнению истца, топ-менеджеры получили акции и доли в компаниях коррупционным способом.

Если суд встанет на сторону истца, то могут национализировать ООО «Севинвест» — некую холдинговую компанию. Она зарегистрирована на Митюшова. Эта фирма на 99% принадлежит ООО «Корпоративный центр» (1% на Митюшове), а уже ООО «Корпоративный центр» владеет ООО «Ферроцинк» (15%). Они занимаются производством металлоконструкций, предоставляют услуги горячего цинкования, минеральной ваты и сэндвич-панелей. Кроме этого, на компанию зарегистрированы АО «Бизнеслогика» (аренда) и ООО «М Индустрия» (производство прочих химических продуктов). АО «Бонолит — Строительные решения» также связан с ООО «Корпоративный центр», они занимаются производством стенового материала из автоклавного газобетона. Также национализация может коснуться АО «Дмитровский завод газобетонных изделий», компания занимается производством блоков ячеистого газобетона автоклавного твердения. Большинство из этих предприятий в 2023 году показывали миллиардную выручку и миллионные доходы.

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Иностранный контроль

Митюшова объявили в розыск еще в 2023 году за хищения в дочернем предприятии «Газпрома». Оказалось, что топ-менеджер, будучи гражданином Литвы и имея вид на жительство Испании, стал контролировать стратегически значимые для России предприятия, хотя это запрещено законодательством, пишет «Ъ».

ООО «Газпром нефтехим Салават» может сооружать, эксплуатировать и выводить из эксплуатации ядерные установки, хранить ядерные материалы и радиоактивные вещества. Митюшов осознавал, что иностранцу нельзя лично скупать подобные активы, поэтому это делали подконтрольные ему российские компании — «Корпоративный центр» и «Управляющая компания «Меркури кэпитал траст»». Сделку осуществили через закрытый паевой инвестиционный фонд «Универсальные инвестиции», после чего все активы перешли к единственному пайщику — Митюшову.

Также он стал собственником ОАО «Подземнефтегаз» (транспортировка нефти и газа) и владельцем ООО «Салаватский катализаторный завод» (производство катализаторов и адсорбентов на основе диоксида кремния). Ни одну из сделок не согласовали с правительственной комиссией, ФАС также об этом не уведомили.

Селезнев и Митюшов вместе учились в Балтийском государственном техническом университете имени Д. Ф. Устинова. Селезнев также близко знаком с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Оба топ-менеджера работали в российской корпорации, но Митюшов ушел из «Газпрома» в начале 2010-х, после чего занялся строительным бизнесом. Селезнев покинул компанию в 2019 году после ареста его советника по делу о хищении газа на сумму более 31 млрд рублей.