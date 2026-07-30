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Общество

В Москве арестовали замглавы управления Минпромторга РФ

ТАСС: арестовали замглавы управления Минпромторга Половченю
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

В Москве арестовали замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Аллу Половченю. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на картотеку Мещанского суда столицы.

«Половченя А. Ю. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). 29 июля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

До этого сообщалось, что чиновницу задержали 29 июля. В пресс-службе Минпромторга уточняли, что ведомство оказывает содействие следственным действиям. Там также призвали дождаться официальных результатов следствия. Причины задержания не сообщаются.

Управление беспилотных систем и робототехники появилось в структуре Минпромторга два года назад для реализации задач национального проекта «Беспилотные авиационные системы», координации выполнения гражданского и оборонного государственных заказов на производство беспилотных летательных аппаратов, а также обеспечения развития и поддержки отрасли робототехники (за исключением промышленных роботов).

Ранее сообщалось о задержании бывшего вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова.

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