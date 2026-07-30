В Краснодарском крае следователи проверяют детсад после жалоб на побои

СК: в Абинске проводится проверка в связи с инцидентом в детском саду

В Абинске Краснодарского края сотрудники Следственного управления Следственного комитета по региону проводят проверку в детском саду по факту избиения воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи обратили внимание на учреждение после того, как в Сети появились сведения о том, что одна из сотрудниц применяет к воспитанникам ясельной группы силу. Отмечается, что руководство детского сада на жалобы якобы не реагирует.

«В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

До этого в Карелии в городе Олонце двое детей 2020 года рождения сбежали с территории детского сада. Вскоре малышей нашли, они не пострадали. Региональная прокуратура начала проверку. По ее итогам, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее на Урале детский сад закрыли из-за вспышки инфекции.