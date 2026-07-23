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Общество

На Урале детский сад закрыли из-за вспышки инфекции

В Челябинске детский сад №378 закрыли из-за вспышки энтеровирусной инфекции
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске полностью закрыли детский сад №378 на восемь дней из-за вспышки энтеровирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на городской комитет по делам образования.

«Деятельность всех групп детского сада №378 приостановлена с 23 июля по 31 июля 2026 года включительно в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Сейчас в учреждении проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия», — сказали там.

Как сообщил местному порталу 74.RU один из родителей, учреждение закрыли из-за вспышки энтеровирусной инфекции. Соответствующее предписание выпустило южноуральское управление Роспотребнадзора, выяснили журналисты.

«Официальный диагноз всех заболевших — «энтеровирусный везикулярный стоматит с экзантемой», возбудителем которого чаще всего становится вирус Коксаки», — говорится в материале.

Как рассказали педиатры, сезонные вспышки такой инфекции связаны с теплой погодой. Чаще всего болезнь проходит у детей быстро и без осложнений, писал портал.

Ранее крыса покусала ребенка и отправила на карантин целое село.

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