Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Двое детей сбежали из детского сада в Карелии

В Карелии прокуратура начала проверку после пропажи двоих детей из сада
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Карелии в городе Олонце двое детей сбежали с территории детского сада. Республиканская прокуратура проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Согласно предварительным данным, 22 июля 2026 года двое детей 2020 г.р. самостоятельно покинули территорию дошкольного образовательного учреждения в городе Олонце», — сказано в сообщении.

Как уточняется, вскоре малышей нашли, они не пострадали.

Правоохранителям предстоит оценить исполнение законодательства об образовании, и дать оценку действиям ответственных лиц. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, заключили в пресс-службе.

Этой весной в Екатеринбурге полиция вернула в детский сад двоих двухлетних детей, которые сбежали из учреждения и бродили по улице. Инцидент произошел на улице Шефской в районе Эльмаша. Прохожие заметили двух маленьких детей, на вид около двух лет, и сообщили в полицию. Сотрудники забрали малышей с улицы и доставили обратно в детский сад, из которого они ушли. Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Ранее на Урале детский сад закрыли из-за вспышки инфекции.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!