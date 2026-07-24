Двое детей сбежали из детского сада в Карелии

В Карелии прокуратура начала проверку после пропажи двоих детей из сада

В Карелии в городе Олонце двое детей сбежали с территории детского сада. Республиканская прокуратура проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Согласно предварительным данным, 22 июля 2026 года двое детей 2020 г.р. самостоятельно покинули территорию дошкольного образовательного учреждения в городе Олонце», — сказано в сообщении.

Как уточняется, вскоре малышей нашли, они не пострадали.

Правоохранителям предстоит оценить исполнение законодательства об образовании, и дать оценку действиям ответственных лиц. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, заключили в пресс-службе.

Этой весной в Екатеринбурге полиция вернула в детский сад двоих двухлетних детей, которые сбежали из учреждения и бродили по улице. Инцидент произошел на улице Шефской в районе Эльмаша. Прохожие заметили двух маленьких детей, на вид около двух лет, и сообщили в полицию. Сотрудники забрали малышей с улицы и доставили обратно в детский сад, из которого они ушли. Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Ранее на Урале детский сад закрыли из-за вспышки инфекции.