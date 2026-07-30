Профсоюз полиции: ситуация с мигрантами в испанской Сеуте вышла из-под контроля

Ситуация в испанском автономном городе Сеута, куда за последнюю неделю по морю добрались свыше 1,5 тыс. нелегальных мигрантов, вышла из-под контроля. Об этом заявил профсоюз Национальной полиции Испании (JUPOL) в социальной сети X.

Утверждается, что профсоюз уже на протяжении нескольких дней бьет тревогу по поводу серьезного кризиса, который назревает в этом автономном городе.

«Сегодня наши опасения подтвердились: Марокко фактически сняло запрет на выезд в сторону Сеуты», — говорится в публикации.

В JUPOL потребовали от испанского правительства «решительных и незамедлительных мер», например, срочного усиления подразделения полиции.

Сеута имеет статус автономного города. Из-за географического расположения миграционная проблема — одна из главных для города. Для контроля потока беженцев из африканских стран вдоль границы с Марокко установлен высокий забор с колючей проволокой.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев обвинил западные СМИ в сокрытии «вторжения» мигрантов в Европу. Поводом для заявления стала публикация, в которой сообщается о нападениях мигрантов на прохожих в Швеции.

Ранее страны ЕС захотели сделать Узбекистан пристанищем для мигрантов.