Дмитриев обвинил западные СМИ в сокрытии «вторжения» мигрантов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X обвинил западные СМИ в сокрытии «вторжения» мигрантов в Европу.

Поводом для заявления стала публикация, в которой сообщается о нападениях мигрантов на прохожих в Швеции. Автор поста написал, что мигранты избивают девушек, снимают происходящее на видео и смеются.

«Вторжение в Европу, которое скрывают традиционные СМИ», — написал Дмитриев.

До этого немецкая журналистка Лив фон Беттихер заявляла, что полицейские в Германии чувствуют себя бессильными из-за миграционной политики, которая привела к росту преступности среди мигрантов. По ее словам, стражи порядка называли Берлин «очагом напряженности». Фон Беттихер утверждает, что некоторые стражи порядка прямо заявляли ей, что «уже потеряли эту страну» или «с этой страной покончено».

Евросоюз также выразил обеспокоенность возможным новым миграционным кризисом из-за войны на Ближнем Востоке. В ЕС заявили о готовности предотвращать нелегальные потоки мигрантов, опираясь на уроки кризиса 2015 года.

Ранее страны ЕС захотели сделать Узбекистан пристанищем для мигрантов.