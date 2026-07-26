Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Дмитриев обвинил западные СМИ в сокрытии «вторжения» мигрантов

Дмитриев: западные СМИ скрывают вторжение мигрантов в Европу
Kerstin Joensson/AP

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X обвинил западные СМИ в сокрытии «вторжения» мигрантов в Европу.

Поводом для заявления стала публикация, в которой сообщается о нападениях мигрантов на прохожих в Швеции. Автор поста написал, что мигранты избивают девушек, снимают происходящее на видео и смеются.

«Вторжение в Европу, которое скрывают традиционные СМИ», — написал Дмитриев.

До этого немецкая журналистка Лив фон Беттихер заявляла, что полицейские в Германии чувствуют себя бессильными из-за миграционной политики, которая привела к росту преступности среди мигрантов. По ее словам, стражи порядка называли Берлин «очагом напряженности». Фон Беттихер утверждает, что некоторые стражи порядка прямо заявляли ей, что «уже потеряли эту страну» или «с этой страной покончено».

Евросоюз также выразил обеспокоенность возможным новым миграционным кризисом из-за войны на Ближнем Востоке. В ЕС заявили о готовности предотвращать нелегальные потоки мигрантов, опираясь на уроки кризиса 2015 года.

Ранее страны ЕС захотели сделать Узбекистан пристанищем для мигрантов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!