Страны ЕС захотели сделать Узбекистан пристанищем для мигрантов

Politico: ЕС может открыть центры для мигрантов в Руанде и Узбекистане

Несколько стран Евросоюза рассматривают возможность создания специальных центров для мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища. В числе возможных площадок для размещения таких структур обсуждаются Руанда и Узбекистан, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, инициативу поддержали Австрия, Германия, Греция, Дания и Нидерланды. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что Евросоюз рассчитывает заключить первые соглашения о создании подобных центров в 2026 году, а их запуск ожидается в 2027 году.

При этом собеседники Politico отметили, что окончательный список государств для размещения таких объектов пока не определен. В то же время Египет и Ливия были исключены из числа возможных вариантов из-за их близости к территории Евросоюза.

Издание подчеркивает, что организация так называемых «центров возвращения» будет находиться в компетенции отдельных государств ЕС, а не общеевропейских институтов.

Против инициативы выступают Франция и Испания. В свою очередь представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Брюсселе заявила, что Евросоюз становится жертвой популистской риторики и альтернативных трактовок миграционной ситуации.

На днях Politico узнало, что Франция оказалась застигнута врасплох подписанным странами-членами Евросоюза письмом с призывом к созданию центров приема мигрантов в третьих странах.

Предыдущие неудачные попытки создать центры для депортации — от провала в Руанде в Великобритании до неудачных экспериментов в южной части Тихого океана в Австралии — показали, что это политическое минное поле. Когда эта тема начнет затрагивать бюджет ЕС, борьба может затянуться до глубокой зимы, заключило издание.

Ранее глава Пентагона призвал Европу остановить «вторжение» мигрантов.