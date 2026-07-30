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Общество

Правительство РФ выделит более 2,5 млрд рублей на достройку самолетов Ил-114-300

Мишустин: на достройку первых серийных самолетов Ил-114-300 выделят 2,6 млрд руб
Нина Паршина/РИА Новости

Правительство России в 2026 году дополнительно направит 2,6 миллиарда рублей на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство дополнительно направит в текущем году 2,6 миллиарда рублей на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300», — сказал он в ходе совещания по авиастроению.

Кроме того, по словам премьера, финансированием обеспечено производство уже 18 самолетов МС-21. Мишустин отметил, что на данном этапе «важно не допустить остановки конвейера».

Ил-114-300 представляет собой модернизированную версию турбовинтового самолета Ил-114, рассчитан на перевозку до 68 пассажиров. Лайнер должен заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26, а также самолеты иностранного производства класса ATR 72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет для перевозки от 163 до 211 пассажиров на расстояния до 6 тыс. км. Сейчас разрабатывается новая его версия с большей дальностью полета. Кроме того, создана укороченная версия на 140 мест.

Ранее Чемезов сравнил МС-21 с Airbus и Boeing.

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