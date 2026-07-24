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В РФ начали разработку новой версии отечественного авиалайнера МС-21

В России начали разработку МС-21 с увеличенной дальностью полета
Telegram-канал ПАО «ОАК»

В России начали разработку укороченной версии отечественного самолета МС-21 («Магистральный самолет XXI века») с увеличенной дальностью полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Кремля к рабочему визиту президента РФ Владимира Путину на Иркутский авиазавод.

«Начата разработка самолета укороченной версии самолета – МС-21-210», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Контракт на разработку обновленной версии МС-21 заключен между ПАО «Яковлев», входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), и Минпромторгом РФ в мае 2026 года.

Владимир Путин в ходе рабочей поездки на авиазавод в Иркутске осмотрел цеха производства самолета МС-21. Он сравнил вместительность новой версии МС-21 и заявил, что воздушное судно будет востребованным.

В Кремле также сообщили, что в цехах иркутского завода в разной степени готовности находятся 18 импортозамещенных гражданских лайнеров МС-21–310. Поставка МС-21 авиакомпаниям ожидается после завершения сертификационных испытаний и получения одобрения в Росавиации в 2027 году.

Ранее свой первый полет совершил легкомоторный самолет «Танго» с российским двигателем.

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