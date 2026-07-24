Путин оценил перспективы укороченной версии самолета МС-21

Президент России Владимир Путин в ходе визита на авиазавод в Иркутске заявил, что укороченная версия самолета МС-21 будет востребованной. Его слова передает пресс-служба Кремля.

Российского лидера заинтересовала вместимость новой версии воздушного судна. Директор завода Андрей Сойнов уточнил, что в ней будет 140 посадочных мест.

«Как в «Суперджете», да? Нет, больше… Востребованная будет машина», — сказал президент РФ.

В ходе мероприятия Путин поднялся в кабину нового пассажирского самолета МС-21-310 с комплектующими и системами только отечественного производства. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил главе государства, что первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 готовится к первому полету. Всего на заводе в разных стадиях сборки находится 18 таких самолетов, все они для авиакомпании «Аэрофлот». В настоящее время специалисты изготавливают детали для будущих партий серийных самолетов.

Директор Иркутского авиазавода добавил, что запланировано постепенное наращивание темпов серийного производства, чтобы в дальнейшем выпускать ежегодно 36 самолетов. По словам Чемезова, заказчик начнет получать серийные самолеты по завершении сертификационных испытаний и одобрения их результатов со стороны Росавиации в 2027 году.

Ранее легкомоторный самолет «Танго» с российским двигателем совершил первый полет.