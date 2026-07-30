В Пензенской области локализован пожар на складе Wildberries

Пожар в Пензенской области, возникший в логистическом центре Wildberries после атаки БПЛА, локализован. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что на помощь пожарным, которые ведут борьбу с возгоранием, прибыл вертолет МЧС России, оборудованный специальной емкостью для забора воды и доставки ее в очаг пожара.

«К настоящему моменту пожар удалось локализовать», — добавил Мельниченко.

В ночь на 30 июля беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области. На территории объекта начался пожар, один человек пострадал, около 200 сотрудников эвакуировали. Компания перенаправила прием поставок и отгрузку заказов на другие площадки.

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовные дела о терактах после атак украинских дронов на объекты гражданской инфраструктуры в Пензенской области и республике Удмуртия.

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