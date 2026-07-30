Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

В Пензенской области локализован пожар на складе Wildberries

Мельниченко: пожар в логистическом центре в Пензенской области локализован
Виталий Аньков/РИА Новости

Пожар в Пензенской области, возникший в логистическом центре Wildberries после атаки БПЛА, локализован. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что на помощь пожарным, которые ведут борьбу с возгоранием, прибыл вертолет МЧС России, оборудованный специальной емкостью для забора воды и доставки ее в очаг пожара.

«К настоящему моменту пожар удалось локализовать», — добавил Мельниченко.

В ночь на 30 июля беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области. На территории объекта начался пожар, один человек пострадал, около 200 сотрудников эвакуировали. Компания перенаправила прием поставок и отгрузку заказов на другие площадки.

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовные дела о терактах после атак украинских дронов на объекты гражданской инфраструктуры в Пензенской области и республике Удмуртия.

Ранее FT узнала, как США и Франция помогали Украине выявлять позиции российской ПВО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Мнение юристов о последствиях уголовных дел против Дурова и замедления мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!