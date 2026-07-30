FT: США и Франция передавали Украине разведданные для ударов по России

США и Франция передавали Украине разведывательные данные, которые позволяли выявлять позиции российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Разведданные, предоставленные США и Францией, помогли составить карту размещения российских средств ПВО и определить маршруты, позволяющие беспилотникам обходить их и достигать целей в глубине территории России», — сказано в сообщении.

Кроме того, эти сведения использовались при выборе целей для ударов. По словам бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, данные западных партнеров помогали операторам беспилотников «понимать, куда нужно бить».

До этого в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что украинский конфликт в Великобритании воспринимают как попытку реванша за нереализованный в XIX веке сценарий нанесения стратегического поражения России. В разведслужбе заявили о помощи британской стороны Вооруженным силам Украины (ВСУ) в нанесении ударов по территории РФ. В качестве примера СВР привела атаку на Музей обороны Севастополя в июне текущего года, назвав ее «спланированной провокацией Лондона и его спецслужб».

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.