СК возбудил дела о терактах после атак ВСУ на склады в двух регионах России

СК возбудил уголовные дела после атак на склады в Пензенской области и Удмуртии

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовные дела о терактах после атак украинских дронов на объекты гражданской инфраструктуры в Пензенской области и республике Удмуртия. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, следователи и криминалисты собирают доказательства на местах происшествий.

«Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этим и другим аналогичным преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка», — подчеркнула Петренко.

В ночь на 30 июля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали склад Wildberries в Пензенской области. По предварительным данным, один человек пострадал, около 200 сотрудников были эвакуированы, говорится в сообщении губернатора Олега Мельниченко. На территории объекта начался пожар.

В этот же день атаке подвергся логистический центр Wildberries в удмуртском Сарапуле. В результате налета в помещении начался пожар. Никто из сотрудников не пострадал, так как их заблаговременно эвакуировали.

Ранее Wildberries объявил о новой мере поддержки продавцов.