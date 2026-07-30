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Общество

Обвиняемый по делу о гибели ученого на Урале не признает вину

На Урале обвиняемый по делу о гибели ученого не признает свою вину
Виталий Белоусов/РИА Новости

Александр Реверук, которого обвиняют по делу о гибели ученого Никиты Зезина, не признает свою вину. Об этом сообщает E1.RU.

Реверук не считает себя виновным в произошедшем. По его словам, дети в момент случившего спокойно собирали горох в пакеты.

«Человек погиб по естественным причинам, я к этому не причастен. Человек был больной, что я могу сделать», — заявил Реверук.

Предварительно, 13 июля Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовали опытные поля и заметили детей 8-10 лет, которые на квадроциклах уничтожали посевы. Первый связался с родителями школьников и договорился отвезти детей в институт, где их должны были забрать. Однако у здания ученых встретили несколько мужчин на джипах. Отец одного из детей напал на Зезина, нанес ему удары по голове, а затем принялся избивать Шанина. Ученый не выжил после избиения. Изначально фигурантам вменили статью по хулиганству, совершенному группой лиц. Однако ожидается, что после получения выводов экспертизы будет принято решение о смене меры пресечения ли предъявлении нового обвинения.

Ранее жена обвиняемого в избиении ученого заявила о травле семьи.

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