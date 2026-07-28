В Екатеринбурге после избиения скончался известный ученый РАН

В Екатеринбурге после избиения скончался директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (РАН), член-корреспондент РАН Никита Зезин. Об этом сообщил депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, 13 июля ученый вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и заметил детей 8–10 лет, которые на квадроциклах уничтожали посевы. Зезин связался с родителями школьников и договорился отвезти детей в институт, где их должны были забрать. Однако у здания ученых встретили несколько мужчин на джипах. Отец одного из детей, по словам Вегнера, напал на Зезина, нанес ему удары по голове, а затем принялся избивать Шанина. 22 июля ученый умер в больнице. Официальная причина смерти — инфаркт, однако близкие и коллеги связывают ее с полученными травмами.

«Сердце Никиты Николаевича не выдержало», — написал Вегнер.

Он добавил, что обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой о тщательном расследовании.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и правительство региона выразили соболезнования родным и близким Зезина.

Никита Зезин окончил с отличием агрономический факультет Свердловского сельскохозяйственного института в 1981 году и посвятил науке более 40 лет. С 2008 года он был профессором Уральского государственного аграрного университета, с 2022-го — членом-корреспондентом РАН. Под его руководством были возобновлены исследования новых гибридов кукурузы, начата селекционная работа по озимым культурам. Зезин — автор более 260 научных трудов. В 2024 году ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Прощание с ученым прошло 27 июля.

Ранее умер академик РАН Владимир Окрепилов.