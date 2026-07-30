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Фигурантам дела о гибели ученого на Урале могут ужесточить наказание

На Урале следствие рассматривает ужесточение статьи для фигурантов дела Зезина
Telegram-канал «112»

В Екатеринбурге фигурантам дела о гибели ученого Никиты Зезина могут предъявить более суровое обвинение. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru

По данным источника, если экспертиза докажет прямую связь между избиением и летальным исходом, статью переквалифицируют на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

До этого по делу были задержаны Александр Реверук и Аркадий Вагнер. Они напали на директора аграрного научно-исследовательского центра Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина.

Ученый не выжил после избиения. Изначально фигурантам вменили статью по хулиганству, совершенному группой лиц. Однако ожидается, что после получения выводов экспертизы будет принято решение о смене меры пресечения ли предъявлении нового обвинения.

Ранее сообщалось о задержании жителя Екатеринбурга по обвинению в избиении ученого Зезина.

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