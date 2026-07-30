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«Наших детей готовы сжечь»: жена обвиняемого в избиении ученого заявила о травле семьи

Жена уральца, обвиняемого в нападении на ученого, заявила о травле семьи

В Екатеринбурге на суде Светлана, жена Александра Реверука, обвиняемого в избиении ученого Зенина, рассказала о том, в соцсетях началась травля их семьи. Об этом сообщил Telegram-канал «4 канал. Екатеринбург. Новости».

«Ребенок все видит, слышит, как многие люди пишут про наших детей, что они животные, что их готовы сжечь. Представляете, какой психологический стресс сейчас у моего ребенка? Я пытаюсь его оградить, но люди успевают находить контакт через средства массовой информации, находиться рядом с нашим домом», — поделилась Светлана.

Также она рассказала о том, что они воспитывают двоих детей – восьми лет и одного года. Женщина находится в декретном отпуске, поэтому муж является единственным кормильцем. Она подчеркнула, что содержание Александра в СИЗО не только лишит семью финансовой поддержки, но и может привести к остановке предприятия, где работают, в том числе, участники СВО с ограничениями по здоровью.

Светлана считает, что Александр не представляет опасности для общества, и просит суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее появились подробности о фигуранте дела об избиении ученого Зезина.

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