Врио главы Тверской области подал документы для участия в выборах губернатора

Избирком: Королев стал кандидатом на выборах губернатора Тверской области

Врио главы Тверской области Виталий Королев подал документы в избирательную комиссию региона и стал кандидатом на выборах губернатора. Об этом сообщили в региональном избиркоме в социальной сети «ВКонтакте».

«Первый кандидат на должность губернатора Тверской области представил в облизбирком документы на выдвижение», — говорится в публикации о выдвижении Королева.

Выборы пройдут 20 сентября — в единый день голосования.

5 ноября 2025 года стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Он является выпускником четвертого потока так называемой «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Кресло губернатора Тверской области стало вакантным в сентябре, когда российский лидер назначил Игоря Руденю полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее стала известна дата выборов главы Белгородской области.