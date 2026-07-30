Воробьев рассказал Путину о мерах поддержки пострадавших от атак беспилотников

Жители Подмосковья, пострадавшие от налетов БПЛА, получают компенсации в зависимости от ущерба. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев сообщил президенту РФ Владимиру Путину во время их встречи в Кремле.

«Террористические атаки <...> заставляют серьезно относиться к защите и заботе о тех, кто утратил имущество или получил ранения. У нас предусмотрены соответствующие выплаты», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, в данном случае речь идет «не о деньгах, а о внимании, заботе, чтобы у людей не было тревоги».

Воробьев добавил, что другой приоритетной задачей является защита критически важных объектов. Региональные власти уделяют ей большое внимание, заверил глава Подмосковья.

Во время разговора с губернатором Путин обратил внимание на большую задолженность региона по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ). Воробьев согласился с этим замечанием и отметил, что сейчас в Московской области реализуются большие программы по электроснабжению по усилению питающих центров.

Ранее Воробьев рассказал о последствиях налета украинских дронов на Подмосковье.