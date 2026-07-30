Путин заявил о большой задолженности Подмосковья по ЖКХ

Президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Московской области Андрея Воробьева на большую задолженность региона по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ). Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства 30 июля провел встречу с чиновником в Кремле.

«У вас (у региона– ред.) по ЖКХ большая задолженность», — сказал Путин Воробьеву.

Губернатор согласился с этим замечанием и отметил, что сейчас в Московской области реализуются большие программы по электроснабжению по усилению питающих центров. Кроме того, ведутся работы по теплоснабжению — возводятся новые котельные и сети, также осуществляется газоснабжение участков граждан по программе социальной газификации.

В начале июня Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья заявил, что оним из крупнейших направлений работы правительства региона остается модернизация ЖКХ. По его словам, в 2025–2026 годах на обновление коммунальной инфраструктуры будет направлено 128 млрд рублей, еще 75 млрд рублей предусмотрено на следующий период.

Ранее в Госдуме объяснили, как россияне могут проверить долги за коммуналку.