Туристы остались без еды и воды на круизном судне, севшем на мель в Дунае

The Independent: судно с туристами село на мель на Дунае в Болгарии

Круизный лайнер с 186 туристами на борту сел на мель на пересохшей реке Дунай в Болгарии. Об этом сообщает британское издание The Independent.

По информации журналистов, пассажиров эвакуировали с судна, так как на борту закончились продукты питания и питьевая вода.

Уточняется, что уровень воды в Дунае из-за продолжительной жары в Европе достиг беспрецедентно низких показателей. Так, в районе столицы Венгрии Будапешта глубина Дуная составляет всего 23 см.

По данным европейской климатической службы Copernicus, первый месяц лета стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Европе. Преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фаццини назвал причиной аномальной жары в Европе вытеснение океанического антициклона субтропическими антициклонами из пустынь.

Ранее СМИ назвали последствия аномальной жары в Европе.