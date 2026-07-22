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Бизнес

СМИ назвали последствия аномальной жары в Европе

FT: жара в Европе привела к снижению стоимости урожая зерновых на €2 млрд
Efrem Lukatsky/AP

Аномальная жара в Европе привела к снижению стоимости урожая зерновых более чем на €2 млрд. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на ассоциацию европейских зернотрейдеров Coceral.

Отмечается, что за четыре недели жаркой погоды прогноз производства зерновых в ЕС и Великобритании был снижено почти на 9 млн тонн. Эксперты оценили убытки от потери урожая примерно в €2,1 млрд. Они учитывали цены на пшеницу, ячмень, кукурузу и другие зерновые. Сумма составляет около 5% от прогнозируемой стоимости урожая. В частности, прогноз урожая кукурузы для ЕС и Великобритании был снижен с 57,2 млн до 52,7 млн тонн.

Авторы подчеркивают, что почти половина ущерба пришлась на долю Франции. Там прогноз урожая зерновых был сокращен на 4,1 млн тонн на сумму около €891 млн. Ожидается, что больше всего пострадает кукуруза.

На втором месте по ущербу от жары для урожая оказалась Венгрия. там эксперты снизили прогноз на 2,4 млн тонн, что оценивается примерно в €444 млн. Далее идут Испания (€276 млн) и Германия (€233 млн).

19 июля австралийский климатолог Андреа Тащетто заявил, что сильный перегрев поверхности моря на планете и пик климатического феномена Эль-Ниньо могут привести к глобальному температурному рекорду в 2027 году.

До этого климатолог Алексей Карнаухов дал тревожное объяснение аномальной жаре в России и Европе. Он заявил, что подобные явления связаны с «шествием глобального потепления по планете». Эксперт отметил, что если в Европе жара и ставит рекорды, то на полградуса-градус. В российском Заполярье наблюдается совсем другая ситуация, где температура воздуха поднялась сразу на десять градусов. Климатолог назвал это «экстраординарным» явлением.

Ранее россиянам назвали первые опасные признаки теплового удара.

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