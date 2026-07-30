RT выяснил подробности о подозреваемых в похищении россиян в Таиланде

У одного из подозреваемых в похищении россиян в Таиланде видели мотоцикл пропавших – в этом призналась его сестра на допросе в полиции, сообщает RT со ссылкой на собственный источник.

Женщина утверждает, что видела мотоцикл в момент, когда еще не знала о пропаже россиян. По ее словам, она спросила у брата, откуда он взялся – в ответ мужчина заявил, что якобы взял его на время у должника, не вернувшего ему $1,7 тыс..

Кроме того, детали о втором подозреваемом на допросе раскрыла его тетя – женщина заявила, что ее племянник любит прибегать к насилию после того, как пережил жестокое обращение от отца в детстве. По словам женщины, когда он был ребенком, его связывали, обливали водой и били током. На данный момент мужчину, которого подозревают в причастности к похищению россиян, не видели уже три дня.

Известно, что камеры видеонаблюдения засняли обоих подозреваемых мужчин, когда они ехали вместе на скутере. На данный момент задержаны двое их сообщников, однако они все отрицают. У женщины с Паттайи RT также выяснили, что пока преступники не арестованы, местные жители боятся отпускать детей из дома.

Напомним, 27 июля стало известно, что двое молодых россиян, брат и сестра из семьи, которая уже восемь лет живет в Паттайе, пропали при подозрительных обстоятельствах. Как сообщила лидер волонтерской группы в Таиланде Светлана Шерстобоева, 17-летний Роман и 22-летняя Диана утром 26 июля выехали из дома на мотоцикле, после чего с телефона девушки их матери пришло СМС-сообщение со словом «Urgent!» (срочно, чрезвычайно). После этого связь с молодыми людьми оборвалась.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил об обнаружении мопеда, на котором в последний раз видели пропавших брата и сестру. Кроме того, была раскрыта личность похитителя – это рецидивист Тхану (Понга) Кэрдтхонг, который ранее был арестован за кражу несовершеннолетнего ребенка и хранение оружия.

Ранее в Таиланде задержали двух человек по делу об исчезновении брата и сестры из Тюмени.