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Общество

В Таиланде задержали двух человек по делу об исчезновении брата и сестры из Тюмени

Baza: тайская полиция задержала двоих по делу об исчезновении россиян
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде задержали двух человек по делу об исчезновении брата и сестры из Тюмени. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Как сообщили «Базе» тайские волонтеры, сегодня на допрос доставили двух мужчин — Сыа Хой и Панг. По версии правоохранителей, во время масштабной полицейской операции они спрятали под брезентом мотоцикла двух главных подозреваемых, Понга и Тхонга, и вывезли их из зоны оцепления», — говорится в посте.

Также полиция считает, что задержанные помогали уничтожать мопед Honda, на котором в последний раз видели 22‑летнюю Диану Назимову и ее 17‑летнего брата Романа.

Накануне Telegram-канал SHOT писал, что в Таиланде нашли мопед, на котором в последний раз видели пропавших брата и сестру. По данным журналистов, в последний раз Романа и Диану видели неспешно проезжающими на мопеде с номером «6379» в сторону горы Као Чи Чан в Паттайе. Неподалеку от этого места они жили со своей мамой Зариной в поселке Bristol. Перед исчезновением Диана сказала матери, что за ними следят, и около 4:26 с ее смартфона пришло сообщение «Urgent!» («Срочно»).

Ранее сообщалось, что в Карелии обнаружили брата и сестру, которых видели на трассе.

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