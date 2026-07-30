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Общество

В Екатеринбурге полиция начала проверку после стрельбы по детям из гостиницы

Подъем: МВД Екатеринбурга проводит проверку после инцидента со стрельбой
Кадр из видео/Соцсети

В Екатеринбурге полиция инициировала проверку после стрельбы по детям из заброшенной гостиницы. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

«Сотрудниками территориального ОВД проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к инциденту. По итогам разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказали там.

Проверку также проводит региональная прокуратура.

Об инциденте до этого сообщал Telegram-канал Ural Mash. По его данным, неизвестные с балконов обстреляли детей на велосипедах. Мать одного из пострадавших рассказала, что у ребенка после случившегося осталось четыре раны. По информации канала, инцидент произошел возле здания бывшего отеля: 11-летние велосипедисты заметили пробоину и начали кидать туда камни, из-за чего произошла стрельба. После произошедшего родители пострадавшего школьника написали заявление в полицию.

Несколько дней назад в Подмосковье мужчина вышел на балкон с ружьем и обстрелял подростка. Все произошло на улице Чернышевского в городе Электростали, когда 15-летний школьник убирал территорию двора. В это время с балкона четвертого этажа многоквартирного дома раздался выстрел — пуля попала в несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что петербуржец распылил перцовку в лицо подростку на остановке.

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