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Общество

Пьяный мужчина обстрелял подростка с балкона в Подмосковье

В Подмосковье пьяный мужчина обстрелял подростка с балкона
Shutterstock/Dennis Gross

В Подмосковье мужчина вышел на балкон с ружьем и обстрелял подростка. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Чернышевского в городе Электростали, когда 15-летний школьник убирал территорию двора. В это время с балкона четвертого этажа многоквартирного дома раздался выстрел — пуля попала в несовершеннолетнего. Подросток получил повреждения.

Прибывшие на место стражи порядка задержали стрелка. Им оказался пьяный 36-летний местный житель, которого ранее неоднократно привлекали к административной ответственности. У него изъяли пневматическое ружье. По факту произошедшего проводится проверка, детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что петербуржец распылил перцовку в лицо подростку на остановке.

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