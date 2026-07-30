Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Автомобили

«Начал орать»: в Екатеринбурге детей обстреляли из травмата

В Екатеринбурге мужчины обстреляли из травмата детей
Кадр из видео/Соцсети

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли детей на велосипедах. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Моему ребенку сверху с вот этих балконов из травмата полетели пули. У него четыре раны: три на спине, одна по уху задела. После того, как он начал орать благим матом. Выглянул какой-то бородатый дядька, взрослый дядька», – сообщила мать пострадавшего мальчика.

По ее словам, мужчина сообщил, что если дети не уедут, то их снова обстреляют. По данным канала, инцидент произошел возле здания бывшего отеля: 11-летние велосипедисты заметили пробоину и начали кидать туда камни, из-за чего произошла стрельба. После произошедшего родители пострадавшего школьника написали заявление в полицию.

До этого сообщалось, что жителю Искитима Новосибирской области приговорили к двум годам условно за нападение на сотрудников скорой помощи. Известно, что 5 марта нарушитель разбил лобовое стекло машины протезом ноги.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина обстрелял подростка с балкона в Подмосковье.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне перестали встречаться с друзьями спонтанно. Можно ли сохранить отношения, если видеться раз в год
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!