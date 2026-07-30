«Начал орать»: в Екатеринбурге детей обстреляли из травмата

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли детей на велосипедах. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Моему ребенку сверху с вот этих балконов из травмата полетели пули. У него четыре раны: три на спине, одна по уху задела. После того, как он начал орать благим матом. Выглянул какой-то бородатый дядька, взрослый дядька», – сообщила мать пострадавшего мальчика.

По ее словам, мужчина сообщил, что если дети не уедут, то их снова обстреляют. По данным канала, инцидент произошел возле здания бывшего отеля: 11-летние велосипедисты заметили пробоину и начали кидать туда камни, из-за чего произошла стрельба. После произошедшего родители пострадавшего школьника написали заявление в полицию.

До этого сообщалось, что жителю Искитима Новосибирской области приговорили к двум годам условно за нападение на сотрудников скорой помощи. Известно, что 5 марта нарушитель разбил лобовое стекло машины протезом ноги.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина обстрелял подростка с балкона в Подмосковье.