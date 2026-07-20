Петербуржец распылил перцовку в лицо подростку на остановке

В Петербурге мужчина распылил в подростка перцовый баллончик

В Петербурге полицейские задержали мужчину, который напал на школьника на остановке, несовершеннолетнему потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Русановской улице. Мужчина распылил перцовку в лицо 15-летнему школьнику, прибывший на место участковый задержал злоумышленника. Подросток обратился за медицинской помощью, его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

По предварительной информации между мужчиной и мальчиком внезапно возникла ссора, в ходе которой 41-летний петербуржец применил перцовый баллончик. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Санкт-Петербурге водитель распылил перцовый баллончик в ребенка и разбил лобовое стекло автомобиля из-за конфликта на Новоприозерском шоссе.

Ранее в Москве женщина распылила перцовку в квартире с ребенком и скрылась.