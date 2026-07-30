Митрополит Иларион рассказал, чьи отпечатки нашли на наркотиках из его машины

На изъятых из машины митрополита Илариона (Алфеева) в Чехии пакетах с наркотиками обнаружили отпечатки пальцев полицейского, который их нашел. Об этом Иларион рассказал в интервью РИА Новости.

«Ни криминалисты, ни собака не обнаружили в автомобиле никаких следов, указывающих на то, что кто-либо из пассажиров имел контакт с запрещенным наркотиком», — процитировал он письмо своего адвоката.

Накануне сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил митрополита Илариона, вернувшегося из Чехии в Россию в конце мая, в Крестовоздвиженский Иерусалимский женский монастырь в Подмосковье. По данным Московской патриархии, в ответ на просьбу пребывающего на покое митрополита о возможности находиться в России для заботы о престарелой матери, патриарх временно приостановил действие указа от 3 июня о направлении Илариона в Бразилию. Теперь он будет служить в подмосковном монастыре.

Клирика задержали в Карловых Варах 24 мая после обнаружения в его машине «вещества белого цвета». При этом сам священник любые подозрения в незаконном обороте наркотиков отверг, назвав «само предположение о подобном» «безусловно ложным». Его защита утверждала, что досмотр машины проводили с нарушениями, а МИД России назвал случившееся «спланированной провокацией». Через несколько дней митрополита Илариона отпустили без предъявления обвинений, после чего он уехал из Чехии.

Ранее митрополит Иларион рассказал о своих опасениях после задержания в Чехии.