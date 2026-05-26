Без залога и обвинений: в Чехии отпустили задержанного митрополита Илариона

В Чехии отпустили из-под стражи митрополита Илариона и его оператора, им не предъявлено никаких обвинений. Клирика задержали в Карловых Варах 24 мая после обнаружения в его машине «вещества белого цвета». При этом сам священник любые подозрения в незаконном обороте наркотиков отверг, назвав «само предположение о подобном» «безусловно ложным». Его защита сообщила, что досмотр машины проводили с нарушениями, а МИД России назвал случившееся «спланированной провокацией». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Митрополит Иларион, задержанный ранее в Чехии, вышел на свободу. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Митрополит Иларион и сопровождавший его оператор освобождены из-под стражи в Чехии. Обвинения им не предъявлены. Они были отпущены без каких-либо дополнительных ограничений: без залога, подписки, запрета на выезд или иных процессуальных обязательств», — говорится в публикации.

При этом представители священнослужителя отметили, что экспертиза подтвердила: обнаруженное в его автомобиле вещество, из-за которого мужчину и задержали, относится к запрещенным. Расследование дела, по информации чешской стороны, будет продолжено. В то же время сторона митрополита подчеркнула, что сам факт обнаружения запрещенного вещества не отвечает на вопрос, каким образом оно оказалось в машине.

«Митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ. Защита будет добиваться полной проверки всех обстоятельств произошедшего», — добавили представители Илариона.

Сам митрополит поблагодарил за помощь в освобождении патриарха Кирилла и МИД РФ.

Что известно о задержании

24 мая автомобиль, в котором находился митрополит Иларион и сопровождающий его оператор, остановили чешские полицейские в Карловых Варах. По словам священнослужителя и его защиты, сотрудники полиции не сообщили ясных причин остановки и сразу приступили к досмотру машины. Сам митрополит при нем не присутствовал, так как правоохранители отвели его в магазин на заправке. В ходе досмотра они обнаружили в багажнике четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Митрополит отверг причастность к незаконному хранению запрещенных веществ.

«Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего», — заявил Иларион.

Адвокат священнослужителя Михал Пацовский отметил, что обстоятельства остановки автомобиля и последующего досмотра вызывают серьезные вопросы. По его словам, на шоссе его фактически ждали две полицейские машины. Увидев автомобиль, они последовали за ним. После остановки правоохранители потребовали предъявить документы не только водителя, но и митрополита. И это несмотря на то, что никаких претензий, связанных с нарушением правил дорожного движения, заявлено не было.

«Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле», — пояснил защитник.

Пацовский добавил, что полицейские сразу направились к багажнику, «как будто заранее знали, где искать». В то же время они не стали досматривать личные вещи водителя и пассажира. Кроме этого, досмотр проходил без свидетелей и камер, что является нарушением. Также один из полицейских работал с найденными контейнерами без перчаток.

«Митрополит был задержан не в рамках проверочной операции, была информация от анонимного источника», — рассказал ТАСС вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Национального центра борьбы с наркотиками Чехии Луция Шмолдасова. По ее словам, полиция задержала священнослужителя после получения анонимного сигнала о том, что он якобы перевозит наркотики в своем автомобиле.

Реакция России

Русская православная церковь после задержания митрополита Илариона заявила, что примет все меры для оказания ему помощи, и призвала органы следствия и суда Чехии обеспечить соблюдение прав священнослужителя. Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Выжанов в беседе с ТАСС назвал произошедшее грубой провокацией.

«Поражает ее примитивный, топорный уровень. Похоже на классическую «подставу»: общеизвестно, что подбрасывание наркотиков является излюбленным способом недобросовестных правоохранителей во всем мире», — отметил он.

26 мая в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейк. Ему заявили решительный протест. В ведомстве также указали на то, что обвинения, выдвинутые в отношении митрополита Илариона в Чехии, абсурдны и безосновательны.

«Осуществление данной полицейской операции на основании некоего анонимного сообщения свидетельствует о ее спланированном и провокационном характере <...> Российская сторона настоятельно требует безусловного и незамедлительного освобождения митрополита Илариона, а также прекращения гонений на представителей РПЦ в Чехии», — заявили в МИД.