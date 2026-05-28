Митрополит Иларион рассказал о своих опасениях после задержания в Чехии

Митрополит Иларион уехал из Чехии после освобождения
Митрополит Русской православной церкви Иларион (в миру Григорий Алфеев), задержанный в Чехии за якобы хранение наркотиков и отпущенный без предъявления обвинения, заявил ТАСС, что покинул территорию республики.

«Увидев, как легко делаются подобные вещи, я опасаюсь, чтобы история не повторилась», — сказал он.

По словам священника, он намерен доложить патриарху Кириллу о случившемся, «а дальше — как он решит».

В начале недели в Чехии отпустили из-под стражи митрополита Илариона и его оператора. Им не предъявили никаких обвинений. Клирика задержали в Карловых Варах 24 мая после обнаружения в его машине «вещества белого цвета». При этом сам священник любые подозрения в незаконном обороте наркотиков отверг, назвав «само предположение о подобном» «безусловно ложным». Его защита утверждала, что досмотр машины проводили с нарушениями, а МИД России назвал случившееся «спланированной провокацией».

Ранее митрополит Иларион объяснил обвинения в домогательствах попыткой «состричь» с него деньги.

 
