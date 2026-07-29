Митрополита Илариона отправили служить в Подмосковье вместо Бразилии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил митрополита Илариона (Алфеева), вернувшегося из Чехии в Россию в конце мая, в Крестовоздвиженский Иерусалимский женский монастырь в Подмосковье. Об этом сообщил митрополит в своем Telegram-канале.

По данным Московской патриархии, в ответ на просьбу пребывающего на покое митрополита о возможности находиться в России для заботы о престарелой матери, патриарх временно приостановил действие указа от 3 июня о направлении Илариона в Бразилию. Теперь он будет служить в подмосковном монастыре.

3 июня патриарх Кирилл направил митрополита Илариона в Аргентинско-Южноамериканскую епархию в Бразилии «в связи с невозможностью по объективным обстоятельствам» дальнейшего служения в храме апостолов Петра и Павла в Карловых Варах (Чехия).

26 мая в Чехии отпустили из-под стражи митрополита Илариона и его оператора, им не предъявлено никаких обвинений. Клирика задержали в Карловых Варах 24 мая после обнаружения в его машине «вещества белого цвета». При этом сам священник любые подозрения в незаконном обороте наркотиков отверг, назвав «само предположение о подобном» «безусловно ложным». Его защита сообщила, что досмотр машины проводили с нарушениями, а МИД России назвал случившееся «спланированной провокацией». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее митрополит Иларион рассказал о своих опасениях после задержания в Чехии.