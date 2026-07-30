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Общество

Ozon начал готовиться к ударам беспилотников

Ozon сообщил о принимаемых мерах для минимизации рисков ударов БПЛА по складам
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Компания Ozon сообщила, что принимает меры для минимизации рисков ударов беспилотников по ее складам. На сайте компании опубликован список операционных рисков, среди них указано «возможное повреждение элементов инфраструктуры в результате внешних воздействий».

В документе говорится, что соответствующие меры носят комплексный характер и реализуются в максимально возможном для компании объеме с учетом специфики риска, имеющихся технологических решений и российского законодательства».

Речь идет об атаке беспилотников, с которыми в последнее время столкнулись другие компании отрасли. Двумя другими рисками названы негативное воздействие санкций Запада против России.

До этого сообщалось, что в ночь на 30 июля беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области.

29 июля был эвакуирован логистический объект Wildberries в Рязани. Губернатор Павел Малков сообщил о пожаре на территории одного из предприятий во время отражения атаки беспилотников.

В ночь на 24 июля атакам подверглись логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе. 22 июля, беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.

Серия ударов началась в ночь на 18 июля, когда беспилотники атаковали склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили решение Wildberries оказать помощь селлерам.

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