Ozon начал готовиться к ударам беспилотников

Ozon сообщил о принимаемых мерах для минимизации рисков ударов БПЛА по складам

Компания Ozon сообщила, что принимает меры для минимизации рисков ударов беспилотников по ее складам. На сайте компании опубликован список операционных рисков, среди них указано «возможное повреждение элементов инфраструктуры в результате внешних воздействий».

В документе говорится, что соответствующие меры носят комплексный характер и реализуются в максимально возможном для компании объеме с учетом специфики риска, имеющихся технологических решений и российского законодательства».

Речь идет об атаке беспилотников, с которыми в последнее время столкнулись другие компании отрасли. Двумя другими рисками названы негативное воздействие санкций Запада против России.

До этого сообщалось, что в ночь на 30 июля беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области.

29 июля был эвакуирован логистический объект Wildberries в Рязани. Губернатор Павел Малков сообщил о пожаре на территории одного из предприятий во время отражения атаки беспилотников.

В ночь на 24 июля атакам подверглись логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе. 22 июля, беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.

Серия ударов началась в ночь на 18 июля, когда беспилотники атаковали склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили решение Wildberries оказать помощь селлерам.