В Кремле оценили решение Wildberries оказать помощь селлерам

Маркетплейс Wildberries решил оказать помощь селлерам и тем, кто имел свои товары на атакованных складах, хотя де-юре не обязан был. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это, конечно, заслуживает очень высокой оценки. Что касается помощи компании. В целом эта ситуация, конечно же, на контроле у правительства — там осуществляется диалог. Пока никаких конкретных решений на этот счет не принималось», — сказал он.

24 июля пресс-служба маркетплейса сообщила, что продавцы на платформе Wildberries, чьи товары пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склады, получили отсрочку по выплатам по кредитам. Платежи по основному долгу и процентам будут приостановлены на три месяца. Это означает, что следующий платеж по займам необходимо будет произвести в конце октября. Продавцам не требуется подавать заявки или предоставлять документы — отсрочка будет активирована автоматически, уточнили в компании.

19 июля создательница Wildberries Татьяна Ким сказала, что у селлеров будет возможность получить льготные кредиты, чтобы восполнить утерянные запасы товаров, или отгрузить продукцию с отсрочкой платежа. На платежи внутри РФ банк отменит все комиссии, а на остатки начислит проценты по повышенной ставке. Условия для ускоренного вывода выручки с площадки тоже сделают льготными.

По словам предпринимательницы, товары с пострадавших складов больше не показываются на сайте при поиске и заказе.

Ранее Wildberries и Ozon изменили сроки выплат продавцам по требованию ФАС.