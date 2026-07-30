В Удмуртии после атаки загорелся логистический объект Wildberries

Пресс-служба RWB: на логистическом объекте в Сарапуле из-за атаки начался пожар

В городе Сарапуле, расположенном в Удмуртской республике, заблаговременно эвакуировали логистический комплекс Wildberries. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ).

Как отмечается в заявлении, решение было принято в связи с объявлением воздушной тревоги на территории региона.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет», — утверждается в тексте.

В пресс-службе добавили, что логистические цепочки были перестроены. Сейчас прием и отправка товаров осуществляются на иных объектах Wildberries.

Утром 30 июля бывший глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале написал, что в республике объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сирены сработали в населенных пунктах Сарапул и Можга, а также в Алнашском, Камбарском, Граховском, Кизнерском, Сарапульском, Можгинском, Каракулинском и Киясовском районах.

Ночью дроны атаковали склад Wildberries в Пензенской области. На территории объекта произошло возгорание, были эвакуированы около 200 сотрудников. Один человек получил травмы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Wildberries сделали заявление о выплатах пострадавшим в результате атак.