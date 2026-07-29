В пяти регионах России ожидаются паводки

В пяти областях в ближайшие дни ожидаются паводки. Такая ситуация коснется Тюменской, Амурской областей, Якутии, Приморского края и Еврейской автономной области, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По словам специалиста, 29–31 июля рост воды с достижением неблагоприятной отметки ожидается «на реке Тавда у села Нижняя Тавда в Тюменской области, на реке Яна у города Верхоянск и на реке Индигирка в Якутии, на малых и средних реках Амурской области и Еврейской автономной области, на реке Уссури в Приморском крае».

В то же время она обратила внимание, что на реке Томь у города Томска предполагается снижение уровня воды с достижением опасно низкой отметки.

28 июля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в Тюмени и Тюменском округе введен режим ЧС регионального характера. По его словам, уровень воды в реке Тура к утру вторника достиг 877 см и продолжает расти.

Ранее жители Тюмени пожаловались, что вода в кранах пахнет нечистотами после резкого подъема воды в Туре.