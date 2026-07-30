Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Россиянам объяснили, как защититься от «наноклещей»

Технолог Меньшиков: бытовые инсектициды защитят от наноклещей
Tomasz Klejdysz/Shutterstock/FOTODOM

Для защиты от «наноклещей» важно использовать бытовые инсектициды, которые будут парализовать их конечности. Об этом Pravda.Ru рассказал дезинфектор и технолог Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

По его словам, в этом случае из-за химии клещ потеряет способность удерживаться на поверхности и отвалится. Эксперт предупредил, что обработку важно проводить заранее, особенно если планируется прогулка в потенциально опасных зонах.

«Одежду можно обработать заранее: распылить средство, оно впитывается и действует до двух-трех часов. Для кожи, сандалий и головных уборов лучше выбирать гипоаллергенные инсектициды с отдушками, чтобы избежать раздражения. Для одежды нужны одни препараты, для кожи — другие, маслянистые», — подчеркнул Меньшиков.

Он добавил, что обычная вакцинация доступна не всем и защищает лишь от одного типа вируса.

Академик Геннадий Онищенко до этого пояснил, что «наноклещ» — это не новая разновидность клеща, а просто стадия нимфы — молодой особи, которая только что вылупилась и еще не успела вырасти до размеров взрослой особи. Он рассказал, что бороться с молодыми клещами нужно так же, как и со взрослыми, но еще лучше — «бороться с их родителями, чтобы было их меньше, чтобы они не размножались».

Ранее россиян предупредили об опасности «наноклещей».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июля. Самозапрет на казино, «зеленые коридоры» в магазинах и опасные шакалы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!