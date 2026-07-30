Россиянам объяснили, как защититься от «наноклещей»

Для защиты от «наноклещей» важно использовать бытовые инсектициды, которые будут парализовать их конечности. Об этом Pravda.Ru рассказал дезинфектор и технолог Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

По его словам, в этом случае из-за химии клещ потеряет способность удерживаться на поверхности и отвалится. Эксперт предупредил, что обработку важно проводить заранее, особенно если планируется прогулка в потенциально опасных зонах.

«Одежду можно обработать заранее: распылить средство, оно впитывается и действует до двух-трех часов. Для кожи, сандалий и головных уборов лучше выбирать гипоаллергенные инсектициды с отдушками, чтобы избежать раздражения. Для одежды нужны одни препараты, для кожи — другие, маслянистые», — подчеркнул Меньшиков.

Он добавил, что обычная вакцинация доступна не всем и защищает лишь от одного типа вируса.

Академик Геннадий Онищенко до этого пояснил, что «наноклещ» — это не новая разновидность клеща, а просто стадия нимфы — молодой особи, которая только что вылупилась и еще не успела вырасти до размеров взрослой особи. Он рассказал, что бороться с молодыми клещами нужно так же, как и со взрослыми, но еще лучше — «бороться с их родителями, чтобы было их меньше, чтобы они не размножались».

Ранее россиян предупредили об опасности «наноклещей».