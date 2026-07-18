Россиянам рассказали, как спастись от «наноклещей»

Академик Геннадий Онищенко предупредил об опасности для человека членистоногих, которых россияне назвали «наноклещами». Об этом ученый рассказал в беседе в обозревателем «КП» Александром Гамовым.

Онищенко пояснил, что «наноклещ» — это не новая разновидность клеща, а просто стадия нимфы — молодой особи, которая только что вылупилась и еще не успела вырасти до размеров взрослой особи.

Он подчеркнул, что и «юный клещ» также может быть заражен клещевым энцефалитом, боррелиозом и другими вирусами, если родился в неблагополучном регионе.

Онищенко рассказал, что бороться с молодыми клещами нужно так же, как и со взрослыми, но еще лучше — «бороться с их родителями, чтобы было их меньше, чтобы они не размножались». Он напомнил, что, отправляясь в лес или работе на даче, нужно надевать одежду, оставляющую как можно меньше открытых участков тела, и тогда проблем от «хулиганистых подростков» клещей не будет.

До этого в Роспотребнадзоре опровергли сообщения о появлении в России нового вида клещей.

Ранее в Омске врачи вытащили клеща из глаза пятилетней девочки.