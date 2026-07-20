Россиян предупредили об опасности «наноклещей»

Микроклещи представляют опасность для людей, поскольку они могут переносить боррелиоз и клещевой энцефалит. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков, комментируя информацию о появлении «наноклещей», от укусов которых этим летом пострадали многие россияне.

Он уточнил, что их основная опасность в том, что они очень маленькие, поэтому сложно заметить их и почувствовать укус. При этом они способны переносить все те же опасные заболевания, что и взрослые клещи. По его словам, на человека же они способны заползти только в том случае, если он сидит на земле, поэтому лучше не сидеть на траве без плотного покрывала.

Для профилактики эксперт посоветовал осматривать себя полностью после прогулки, сразу переодеваться и стирать вещи.

«Не надо забывать, что клещи и их нимфы могут «приехать» вместе с нами в дом не только на одежде, но и на корзинах с ягодами и грибами и даже на букете цветов. Потом членистоногие спокойно переползут на любого из членов семьи. Поэтому после прогулок на природе все лучше оставлять на улице или в нежилом помещении», — подчеркнул Глазков.

Доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета, кандидат медицинских наук Наталья Миропольская до этого говорила, что «микроклещи» или «наноклещи» — это нимфы иксодовых клещей, иными словами — молодые особи.

Ранее россиянам рассказали, как спастись от «наноклещей».