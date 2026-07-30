В Пермском крае ввели план «Ковер»

На территории Пермского края введен режим «Ковер». Об этом сообщает региональное МЧС.

«Режим «Ковер» объявлен на территории Пермского края, радиус 100 км., в 10.15 (8:15 мск) 30.07 2026», — говорится в сообщении.

Утром ранее, в 9: 52 по местному времени (7:52 мск) в регионе объявили режим беспилотной опасности.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Накануне украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий Пермского края. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее в Пензенской области вводили план «Ковер».