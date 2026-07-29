Беспилотники атаковали Пермский край

Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий Пермского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. На месте прилета работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей края нет, уточнил Махонин.

Этой же ночью Ростовская область также подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего над регионом было уничтожено около 60 беспилотников и ракеты. Обстрелу подверглись Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четыре района области — Тарасовский, Каменский, Октябрьский, (сельский), Матвеево-Курганский, а также Таганрогский залив.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 29 июля перехватили и уничтожили 295 украинских беспилотников над регионами России.

Ранее ребенок пострадал в результате украинского удара по Белгороду.