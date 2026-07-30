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Общество

Воронежская область подверглась массированной атаке ВСУ

Гусев: в небе над Воронежской областью сбили 40 беспилотников ВСУ
Анатолий Степанов/Reuters

В ночь на 30 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Воронежскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона уточнил, что уточнили в небе над Воронежем и 12-ю районами области были обнаружены и уничтожены 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

В минувшую ночь беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области. По предварительным данным, один человек пострадал, около 200 сотрудников были эвакуированы.

В объединенной компании Wildberries & Russ подтвердили эвакуацию и сообщили, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. RWB перенаправила прием поставок и отгрузку заказов на другие объекты.

По информации Минобороны РФ средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Россией за ночь на 30 июля перехвачено и уничтожено 258 украинских БПЛА. В военном ведомстве уточнили, что украинские беспилотники сбиты над семью областями — Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской, а также в небе над Краснодарским краем, республикой Крым, республикой Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее российские бойцы за 12 часов уничтожили 150 дронов ВСУ.

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